Gönül Dağı'ndan ayrıldı, Kuruluş Osman'a transfer oldu

TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda dört sezon boyunca Döndü karakterine hayat veren başarılı oyuncu Feyza Işık, Kuruluş Osman'a transfer oldu.

Gönül Dağı'ndan ayrıldı, Kuruluş Osman'a transfer oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-09-2024 11:37

TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda dört sezon boyunca Döndü karakterine hayat veren başarılı oyuncu Feyza Işık, yeni bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Işık, Kuruluş Osman dizisinin güçlü kadrosuna dahil oldu ve dizinin altıncı sezonunda önemli bir karakteri canlandıracak.

Kuruluş Osman’ın kadrosuna Ali Sürmeli, Ekin Mert Daymaz, Erdem Şanlı ve Ali Önsöz’ün ardından katılan Feyza Işık, dizide Bayhan Bey’in eşi ve Saruca’nın annesi Hazal Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 165. bölümünün çekimleri ise salı günü başlıyor.

Kuruluş Osman’ın senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ gibi deneyimli isimler kaleme alıyor. Işık’ın kadroya katılmasıyla, dizinin yeni sezonunda büyük heyecan yaşanması bekleniyor.

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