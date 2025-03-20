Göksel’den Dikkat Çeken İtiraf: “Keşke Satsaymışım”

Ünlü şarkıcı Göksel, geçmişe dair bir pişmanlığını açıkladı. Kenarda hiç yayınlanmamış çok sayıda şarkısı olduğunu söyleyen sanatçı, bunları başka sanatçılara vermediği için üzüldüğünü belirtti.

Göksel: "Şarkılarımı Satmadım, Keşke Satsaymışım"

Nişantaşı’nda görüntülenen Göksel, yeni albüm hazırlığında olduğunu ve kısa süre önce uzun süren bir influenzadan iyileştiğini söyledi. Sanatçı, bu süreçte bile üç konser verdiğini dile getirdi.

Öte yandan, bugüne kadar şarkılarını kimseye satmadığını belirten Göksel, şöyle konuştu:

"Şarkı yazmayı çok seviyorum, birikmiş birçok şarkım var. Hiç satmadım, keşke satsaymışım. İsteyen çok oldu ama ben pimpirikli bir insanım. ‘Acaba ona uyar mı, uymaz mı?’ diye düşündüm. ‘Tek ben okuyayım’ diye değil, bilerek yapmadım. Hâlâ yayınlanmamış birçok şarkım var. Şarkılarımı başkalarının sesinden duymayı çok seviyorum."

Gençlik Fotoğrafı Hakkında Açıklama

Geçtiğimiz günlerde 26 yaşında çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Göksel, gençlik yıllarına dair ilginç bir itirafta bulundu:

"O zamanki halimi hiç beğenmiyordum. Ama şimdi bakınca bebek gibiymişim, paylaşmak istedim."

Sanatçı, müzik dünyasının değiştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: