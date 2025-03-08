Gökhan Keser'den yeni şarkı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Keser'in yeni slow şarkısı 'Yeter' dinleyicisiyle buluştu.

Gökhan Keser'den yeni şarkı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 08-03-2025 16:13

22 Music Entertainment etiketiyle Volga Tamöz prodüktörlüğünde yayımlanan şarkı 90’ların naif melodilerini bugünün güçlü sounduyla birleştiriyor, dinleyiciyi geçmişe götürüyor. Ayrılığın hüznünü hissettiren “Yeter” müzik severleri üç buçuk dakikalık nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Sözü ve müziğinde sanatçı kendi imzasını Volga Tamöz ve Gülsen Karatoprak ile birleştiriyor.

'Yeter' , Youtube Music, Spotify, Fizy, Deezer gibi dijital müzik platformlarında yerini aldı, Apple Music'te yeni dönem mix Dolby Atmos farkı ile birçok editorial listede üst sıralarda. Official lyric videosu youtube'da.

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