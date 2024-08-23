Gökhan Çıra: "Ben yanlış hiçbir şey yapmadım"

Eski futbolcu Gökhan Çıra'nın S.S.Ç. isimli 2 yaşındaki kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aile Bürosu tarafından başlatılan bir soruşturmanın konusu oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların, çocuğun psikolojik ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği iddiasıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duruma müdahale etti. Bakanlık, çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesi talebinde bulundu. Soruşturma süreci devam ederken, Gökhan Çıra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak duruma açıklama getirdi.



İşte Gökhan Çıra'nın açıklamaları:







Emrullah Erdinç: Bakanlığın talebi reddedildi. Çocuk, Gökhan Çıra'da kalacak.



Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın, 2. yaşındaki S.S.Ç. ile paylaştığı kareler tepki çekince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuş, Başsavcılık da soruşturma başlatıp çocuğun geçici olarak devlet yurduna yerleştirilmesini talep etmişti. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi inceleme sonucunda kararını verdi.

● Gökhan Çıra'nın çocuğa bakmakta istekli olması

● Ailenin maddi ve manevi durumunun çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olması

● Aynı hanedeki babaanne ve dedenin uygun ebeveynlik becerilerine sahip olması

● Hane içerisinde olumsuz bir durumun bulunmaması

● İstismar ya da kötü muamele ile ilgili şikayet bulunmadığı gibi ailenin çocuğun bakımı için yeterli çabayı gösterdiği sosyal inceleme raporundan anlaşılmıştır diyerek;



* Çocuğun üstün yararının gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda çocuğun ebeveynden ayrılmasının son çare olarak düşünülmesi gerektiği

*Çocuğun yaşı itibariyle aile sıcaklığı ve bakımına en çok ihtiyaç duyduğu dönem olması

*Kurum bakımına alınması halinde yaşayacağı psikolojik olumsuz etkilerin gözetilmesi gerektiği anlaşılmakla bakım tedbiri verilmesi yönündeki talebin reddine karar verdi.