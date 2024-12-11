Gökçe Bahadır’dan yeni proje mesajı: “Kalbimi attırmalı!”

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, yeni projeler konusunda tercihlerini ve hayallerini açıkladı. Etkileyici performanslarıyla dikkat çeken Bahadır, projeleri seçerken en önemli kriterinin, kendisini heyecanlandıracak bir hikâye olduğunu söyledi.

Gökçe Bahadır’dan yeni proje mesajı: “Kalbimi attırmalı!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2024 18:32

Ünlü oyuncu, “Bir projenin kalbimi attırması lazım. Bence senaryolar da buna göre geliyor. Ters köşe karakterleri çok seviyorum, hep farklı olsun istiyorum. Komedi ise benim için henüz keşfedilmemiş bir alan. Eğer komedi teklifi gelirse, neden olmasın?” diyerek, hayranlarına yeni türlerde projelerle karşılarına çıkabileceğinin sinyalini verdi.

Bahadır, bugüne kadar dram ağırlıklı yapımlarda yer alsa da, açıklamalarıyla hayranlarını komedi türünde bir rol üstlenme ihtimaliyle heyecanlandırdı. Şimdi gözler, ünlü oyuncunun sıradaki hamlesine çevrildi.

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