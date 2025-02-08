Gökçe Bahadır yapımcılığa adım attı!

Başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, ilk kez yapımcı olarak bir projede yer alıyor

Gökçe Bahadır yapımcılığa adım attı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2025 16:52

. Son olarak "Geleceğe Mektuplar" adlı dijital dizide başrol oynayan Bahadır, şimdi de tiyatro dünyasına adım attı. "Ehlikeyf" adlı okuma tiyatrosunun yapımcılığını üstlenen oyuncu, sanat kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

"Ehlikeyf" 18 Şubat’ta Sahne Alacak

Seda Özelsoy’un yazıp yönettiği "Ehlikeyf" adlı oyun, 18 Şubat’ta Zorlu Touche’de tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunda, Gülçin Kültür Şahin ve Eren Balkan sahne alırken, anlatıcı koltuğunda ise Mert Aydın oturacak.

Yıllardır başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Gökçe Bahadır’ın yapımcılığa adım atması, sanat dünyasında heyecan yarattı. Bakalım Bahadır’ın yeni rolü, ona nasıl bir kariyer kapısı açacak?

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