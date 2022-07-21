Gökçe Akyıldız: "Tekrar o enerjiyi yakalayabildim"

Gökçe Akyıldız, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekanda gerçekleşen doğum günü partisine katıldı. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Ajansımızın menajeri, PR sorumlusu ve genel müdürün doğum gününü kutladık hep birlikte. Özlem gideriyoruz” dedi. Basın mensuplarının “Yeni dizi projeniz başladı, nasıl gidiyor set ve çekimler?” sorusunu 29 yaşındaki oyuncu, “Çok güzel bir set. Tam bir yaz dizisi” şeklinde cevapladı.

"BOŞLUK BULUNCA KAÇIYORUM"

Sette tanıştığı ve üç yıl evli kaldığı oğlu Ömer Aslan'ın babası, ses teknisyeni Mustafa Özyurt'tan 2020'de anlaşmalı olarak sessiz sedasız boşanan Akyıldız, “Küçük seyahatler yapmayı seviyorum. Bayramda ailemin yanına gittim. Her şey yolundaydı. Boşluk bulunca kaçıyorum” sözleriyle, Almanya tatilinden de bahsetti.

"BU MESLEĞE ÇOK KÜÇÜK YAŞALRDA BAŞLADIM"

“Evlendikten sonra birkaç sene çalışmadınız. Ayrılık kararı aldıktan sonra tekrar setlere dönmeye nasıl karar verdiniz?” sorusu yöneltilen Akyıldız, şöyle konuştu: