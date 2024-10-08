Gizli Bahçe’nin yayın tarihi belli oldu!

NOW'ın merakla beklenen dizisi Gizli Bahçenin yayın günü nihayet açıklandı. TMC Film imzalı dizinin, başlangıçta planlanan cuma günü yayınlanma takvimi değişti.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Gizli Bahçe, 15 Ekim Salı günü izleyicileriyle buluşacak. Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekerken, izleyicilerinin de sabırsızlıkla beklediği bir yapım olmayı sürdürüyor.

Dizinin yayın tarihiyle ilgili gelişmeler, sosyal medyada da yankı bulurken, hayranlar yeni bölümü dört gözle bekliyor. Gizli Bahçe, izleyicilerini sürükleyici hikayesiyle ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.