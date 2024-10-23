Gizli Bahçe'nin 3. Bölüm tanıtımı yayınlandı!

NOW’ın heyecanla beklenen dizisi Gizli Bahçe, 3. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı dizi, sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Yeni bölüm tanıtım videosu yayınlanan Gizli Bahçe, 29 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yayınlanan tanıtımı, üçüncü bölümde yaşanacak gizemli olaylara dair ipuçları verirken, Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın güçlü oyunculukları yine izleyicileri derinden etkileyecek. Gizli Bahçe, her geçen bölümde merak uyandıran olay örgüsüyle yeni sezonda adından söz ettirmeye devam ediyor.