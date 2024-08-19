GİB'den Açıklama: Elektronik Vergi Hizmetleri Ücretsiz Kalacak, Katılma Payı Sadece Kurumlar İçin

GİB'den Açıklama: Elektronik Vergi Hizmetleri Ücretsiz Kalacak, Katılma Payı Sadece Kurumlar İçin
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 10:45

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı basın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialara yanıt verdi. Açıklamaya göre, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet uygulamaları üzerinden yapılan mükellefiyet, vergi levhası sorgulama gibi işlemlerden ücret alınması söz konusu değil. GİB, vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama, beyanname gönderme ve diğer benzer işlemlerin ücretsiz olarak sunulmaya devam edeceğini duyurdu.

Yeni düzenlemenin amacı, bankalar ve finans kuruluşları gibi kurumların elektronik ortamda bilgi entegrasyonu talep etmesi durumunda, bu bilgilerin paylaşımına yönelik bir katılma payı alınmasını sağlamaktır. Bu pay, sadece kurumlar için geçerli olup, bireysel kullanıcılar için herhangi bir ücret uygulanmayacaktır. Açıklamada, mükellefler ve mali müşavirlerin mevcut uygulamalar üzerinden ücretsiz hizmet almayı sürdüreceği belirtildi.

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