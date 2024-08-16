Gençlerin Tercihi Yapay Zeka: Devlet Üniversitelerinde Kontenjanlar Doldu

Gençlerin Tercihi Yapay Zeka: Devlet Üniversitelerinde Kontenjanlar Doldu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-08-2024 12:18

Yapay zeka (YZ) alanına olan ilgi, bu yıl üniversite tercihlerinde büyük bir etki yarattı. 2024-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde yapay zeka programlarına ayrılan 2 bin 225 kontenjan tamamen doldu. Bu durum, yapay zekanın gelecekteki kariyer potansiyeline olan ilgiyi gözler önüne seriyor.

Türkiye'de 987 bin 388 aday, toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanı bulunan üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazandı. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından bu yıl 20 üniversitede açılan 73 yapay zeka programı, adayların yoğun ilgisini çekti. Prof. Dr. Levent Eraslan, yapay zekanın teknolojik gelişmelerin öncüsü olduğunu ve bu alanın yüksek maaşlı, prestijli iş fırsatları sunduğunu belirtti.

Eraslan, yapay zekanın sağlık, mühendislik ve sosyal bilimler gibi pek çok alanda uygulanabilirliğinin, öğrenciler ve profesyoneller arasında büyük bir çekim sağladığını vurguladı. Ayrıca, yapay zekanın eğitim dünyasında önemli değişiklikler getirdiğini ve üniversite yerleştirme süreçlerinde doğru ve kişiselleştirilmiş öneriler sunma potansiyeline sahip olduğunu ekledi. Bu gelişmeler, yapay zekanın gelecekte toplumsal ve küresel sorunlara çözüm üretme kapasitesinin önemini artırıyor.

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