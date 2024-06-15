Gençlere Bayram Harçlığı Müjdesi: Akbank’tan Dikkat Çeken Kampanya!

Akbank, genç müşterilerini sevindirecek bir bayram kampanyası başlattı. Akbank’tan gençlere bayram harçlığı kampanyası ile 18-26 yaş aralığındaki müşterilere özel fırsatlar sunuluyor. Akbank, bu kampanya kapsamında gençlere bayram harçlığı verileceğini duyurdu. Kampanya detaylarına göre, Akbank’tan dikkat çeken kampanya ile genç müşteriler 100 TL’ye varan harçlık kazanabilecekler. İşte kampanyanın tüm detayları!

Akbank’tan Gençlere Bayram Harçlığı Kampanyası

Akbank, genç müşterilerine özel olarak hazırladığı bu kampanya ile bayram sevincini ikiye katlıyor. Akbank’tan gençlere bayram harçlığı kampanyası başlatıldı. 18-26 yaş arasındaki müşteriler, Akbank Mobil uygulaması üzerinden Ödeme İste fonksiyonunu kullanarak bu kampanyadan yararlanabilirler.

Kampanya Detayları ve Koşulları

Akbank kampanya koşulları oldukça basit ve anlaşılır. Kampanya 12-19 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak ve bu süre zarfında Ödeme İste özelliğini kullanan genç müşteriler kampanyadan faydalanabilecekler.

Kampanyaya katılmak için Akbank Mobil uygulamasını kullanarak Ödeme İste talebinde bulunmanız gerekiyor.

Kampanya, 18-26 yaş aralığındaki tüm Akbank müşterileri için geçerlidir.

Kampanya tarihleri içerisinde, Ödeme İste fonksiyonu ile yapılan talepler onaylandığında, talep edilen tutarın yarısı kadar, en fazla 100 TL olacak şekilde hediye kazanılacak.

Nasıl Harçlık Kazanılır?

Akbank’tan dikkat çeken kampanya ile nasıl harçlık kazanabileceğinizi adım adım açıklayalım:

Akbank Mobil uygulamasını açın ve Ödeme İste fonksiyonunu kullanarak ödeme talebinde bulunun. Talebiniz onaylandığında, talep ettiğiniz tutarın yarısı kadar hediye kazanırsınız. Örneğin: 100 TL talep ederseniz, 50 TL hediye kazanırsınız.

200 TL talep ederseniz, 100 TL hediye kazanırsınız.

500 TL talep ederseniz, yine 100 TL hediye kazanırsınız (maksimum hediye tutarı 100 TL’dir). 0-5.000 TL arası ödeme istekleri kampanyaya dahil olup, 5.001 TL ve üzeri talepler kampanyadan faydalanamayacaktır.

Kampanya Sınırlamaları ve Geçerlilik

Kampanya, ilk 10.000 kişi ile sınırlıdır. Akbank’tan gençlere bayram harçlığı kampanyası, ödeme isteği onaylanan ve hesabına para girişi olan ilk 10.000 kişiye uygulanacaktır. Kampanya süresince hediye kazanımı şu şekilde olacaktır:

Bir müşteri en fazla 100 TL hediye kazanabilir.

Kazanılan hediyeler, 20-30 Haziran tarihleri arasında müşterinin vadesiz hesabına yüklenecektir.

Akbank, kampanyayı durdurma ve kampanya şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kampanyadan Yararlanmak İçin Acele Edin!

Akbank’tan gençlere bayram harçlığı kampanyası, bayram öncesinde gençlerin yüzünü güldürecek harika bir fırsat sunuyor. Akbank Mobil üzerinden Ödeme İste fonksiyonunu kullanarak hem sevdiklerinizden ödeme talebinde bulunabilir hem de bayram harçlığınızı kazanabilirsiniz. Kampanyanın sınırlı sayıda katılımcıya açık olduğunu unutmayın ve bu fırsatı kaçırmamak için acele edin!

Bu kampanya ile Akbank, genç müşterilerine bayramda finansal destek sağlarken, aynı zamanda onların mobil bankacılık deneyimlerini de zenginleştiriyor. Akbank’tan dikkat çeken kampanya ile gençlere bayram harçlığı kazanma şansı sunuluyor. Siz de hemen Akbank Mobil’i kullanarak kampanyaya katılın ve bayram sevincinizi ikiye katlayın!