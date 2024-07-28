Genç Girişimcilere Faizsiz Kredi Müjdesi: Aile ve Gençlik Fonunun Kapsamı Genişletiliyor: Cumhurbaşkanı Duyurdu!

Genç Girişimcilere Faizsiz Kredi Müjdesi: Aile ve Gençlik Fonunun Kapsamı Genişletiliyor: Cumhurbaşkanı Duyurdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2024 19:20

Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonunun yalnızca evlilik kredisi ile sınırlı olmadığını ve genç girişimcilere yönelik faizsiz kredi imkanı üzerinde çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Genç Girişimcilere Büyük Destek

Bakan Göktaş, gençlerin Aile ve Gençlik Fonuna iş projeleri ile başvurabileceğini belirtti. Bu kapsamda, başvurusu kabul edilen genç girişimcilere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL faizsiz kredi sağlanacak. Bugüne kadar 11 bin 257 çiftin fona başvurduğunu açıklayan Göktaş, projeye başvuran çiftlere eğitim verildiğini ve 2386 çiftin evlenerek kredi aldığını ifade etti. Taleplerin yoğun olduğunu ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ekledi.

Evlilik ve Gençlik Fonu Kapsamı Genişletiliyor

Bakan Göktaş, doğum oranlarını artırmak amacıyla Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini de projeye dahil ettiklerini ve projeyi daha da genişletme hedefinde olduklarını belirtti. Yeni başvuruların gelecek ay başlayacağını açıkladı.

Kredi İmkanından Kimler Faydalanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kredi imkanının kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere yönelik olduğunu vurguladı. 150 bin TL tutarındaki faizsiz kredi, 2 yıl geri ödemesiz olarak ve 48 ay vade ile verilecek. Başvuru sürecinde, gençlerin projelerini bakanlığa sunmaları gerekecek ve onay alındıktan sonra kredi hesaplarına yatacak.

Başvuru Süreci

Aile ve Gençlik Fonuna yapılacak başvuruların önümüzdeki ay başlayacağı duyuruldu. Bu önemli fırsattan yararlanmak isteyen genç girişimciler, iş projelerini hazırlayarak başvurularını gerçekleştirebilecekler. Başvuruların nasıl yapılacağı ve sürecin detayları hakkında bakanlığın resmi web sitesi ve diğer duyuru kanallarından bilgi alınabilecek.

Genç Girişimcilere Yönelik Faizsiz Kredi İmkanı

Bakan Göktaş'ın açıkladığı bu yeni kredi imkanı, genç girişimcilere büyük bir fırsat sunuyor. Aile ve Gençlik Fonunun bu desteği ile gençler, iş hayatına atılmak ve kendi işlerini kurmak için gerekli finansmanı sağlayabilecekler. 150 bin TL tutarındaki faizsiz kredi, genç girişimcilerin iş kurma sürecindeki en büyük engellerden biri olan finansman sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Proje Detayları ve Eğitimler

Bakan Göktaş, genç girişimcilere yönelik bu kredi imkanı kapsamında, başvuru sürecinin detaylarını ve projelerin değerlendirme kriterlerini de açıkladı. Gençler, iş projelerini hazırlayarak bakanlığa sunacak ve projeler uzman ekipler tarafından değerlendirilecek. Kabul edilen projeler için eğitimler düzenlenecek ve genç girişimciler iş dünyasında başarılı olmaları için desteklenecekler.

Bölgesel Kapsam ve Hedefler

Projenin bölgesel kapsamı da genişletilerek Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayacak şekilde genişletildi. Bu illerde yaşayan genç girişimciler de bu fırsattan yararlanabilecekler. Bakan Göktaş, projenin kapsamını daha da genişletmeyi hedeflediklerini ve daha fazla gence ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

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