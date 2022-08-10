‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eski sağ kolu Yaver’in Sadi Payaslı’nın yerini bulması Songül’ü hayli öfkelendirdi. Bunun üzerine ev sahiplerinin yeni evli çifti ziyaret etme isteği Sadi ve Songül ikilisini zor durumda bıraktı. Sadi ve Songül, inandırıcı olmak adına gelin ve damat olarak fotoğraf çekimi yapmak zorunda kaldı. Gizlice Karabayır Lisesi’nde kalan Aylin’in yerini Araz ve çetesi bulmak üzereyken, Mert yardıma koştu ve Aylin’i bu beladan kurtardı. Aylin’i sokakta bırakamayan Mert, onu evine misafir etti ve Aylin’in kahramanı oldu. Müdür Mahir Güleç, beşlinin dosyalarının çalındığını fark etti. Bu durumu Yeliz ve Sadi ile paylaştı ve okulda bir arama yapıldı. Dosyaların Gizem’in çantasından çıkması herkese büyük bir şok yaşattı. Sevda, Araz için dosyaların yerini değiştirdiğini söyleyince Araz’ın hışmından kurtulamadı. Veli toplantısında Sadi Payaslı ‘herkes ikinci bir şansı hak eder’ diyerek okula yeni gelen beş öğrenciden huzursuz olan velilere büyük bir ders verdi. Toplantıya sonradan katılan Derya ise Emin’i karşısında coğrafya öğretmeni olarak gördü!

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 4. Bölüm 2. Tanıtımı;