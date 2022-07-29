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Gecce Magazin Haberleri

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı!

SHOW TV’nin yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Aylin ve Mert’in yakınlaştığı, Zülfikar ile Melek’in ise aşk itirafında bulunduğu tanıtımda Emin’in sağ kolu Yaver’in İstanbul’a gelmesi dikkat çekiyor. Mert, ıslahevinden çıktıklarını Gizem’in ifşa ettiğini düşündüğü için tepkiliyken Gizem kendini açıklamaya çalışıyor. Heyecan dolu bir bölümün sinyallerinin verildiği tanıtımda Songül’ün Sadi’ye sarıldığı anlar merakla bekleniyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-07-2022 16:05

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi Payaslı’nın okula gelişi Karabayır Lisesi’ndeki herkeste bir merak uyandırdı. Araz’la yaşadıkları olay neticesinde Sadi Payaslı okulun yeni efsanesi haline gelmesi Araz’ın daha da öfkelendirdi. Araz, ilk iş okula gelen yeni öğrenciler hakkında bilgi edinmek için harekete geçti ve çetesini beşlinin peşine taktı. Mert, Aylin, Melek, Can ve Zülfikar özgürlüklerinin tadını çıkaramadan ailevi konularla uğraşmaya başladı. Melek, üvey babası Celal’in ilacını içirmeye çalışırken bir kez daha tacizine maruz kaldı. Tek sığınağı Zülfikar oldu. Zülfikar’ın kardeşi Ozan’la ilk karşılaşması hiç umduğu gibi geçmedi. Ozan’ın hala satıcılık yaptığını öğrenen Zülfikar, hesap sordu. Evine dönmeyen Aylin ise geceleri gizlice okulda kaldığını herkesten sakladı. Mahir Müdür’ün odasına giren Araz, dosyaları karıştırınca yeni öğrencilerin ıslahevinden çıktığını öğrendi. Daha ilk günden okuldaki olaylara dahil olan Sadi Payaslı ise İstanbul’daki hayatına ve Songül’e alışmaya çalışırken peşine Tahir’in adamları takıldı. Songül’ün trafik şubede işe başlamasıyla düzenini oturtan ikili her konuda tartışmaktan geri kalmadı. Bu tartışmaların onları birbirine yaklaştırdığından henüz ikisinin de haberi yoktu. Songül ve Sadi şüphelerinin peşinden gidip yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Finalde Araz ve çetesi Aylin’in yerini öğrendi!

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 3. Bölüm 1. Tanıtımı;

 

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