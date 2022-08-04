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Gecce Magazin Haberleri

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’den dikkat çeken ön izleme

Show TV'de perşembe akşamlarına damgasını vuran BKM imzalı dizi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’; yeni ön izlemesi ile izleyicilere keyifle izlenecek bir bölümün müjdesini verdi! 

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’den dikkat çeken ön izleme
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 04-08-2022 14:39

SADİ PAYASLI’DAN VELİLERE İNSANLIK DERSİ

Kısa sürede ekranın yeni fenomeni haline gelen Sadi Payaslı’nın, mafyatik geçmişini geride bıraktıktan sonra kendisini bir coğrafya öğretmeni olarak bulduğu belalı Karabayır Lisesi’nin velilerine yaptığı çarpıcı konuşma, Ertan Saban’ın müthiş performansıyla yeni bölüme damgasını vuracak. 

"Bir kıvılcımla değişir her şey!” sloganıyla ve #GelsinHayatBildiğiGibi etiketiyle ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin çok konuşulacak üçüncü bölümü bu akşam 20.00’de Show TV ekranında olacak.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;

 

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