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Gecce Magazin Haberleri

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’den dikkat çeken ön izleme

Show TV’nin BKM imzalı heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin ilk bölümünden dikkat çeken yeni bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Sadi Payaslı (Ertan Saban) ve Songül (Devrim Özkan) arasındaki tatlı sert atışmaların izleyenleri gülümsettiği sahnede ikili arasında yaşanacaklar şimdiden büyük merak uyandırdı.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’den dikkat çeken ön izleme
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-07-2022 14:07

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek olan Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonraki yaşadıklarını konu alan ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyen dizinin birinci bölümünde: Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan Yedi Emin, düşmanlarının kendisine düzenlediği bir saldırıda yanlışlıkla bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine beklenmedik bir karar alıp emniyete teslim olur ve mafyanın çökertilmesine yardımcı olur. Yedi Emin kayıtlara ölü olarak geçer ve o günden sonra hayatına Sadi Payaslı olarak devam etmeye başlar. Coğrafya öğretmeni olarak Karabayır Lisesi’nde göreve başlayan Payaslı, oraya yanında komiser Songül’le birlikte yerleştirilir. Karabayır Lisesi’nin tek misafiri ise Sadi Payaslı değildir. Islahevinden Adalet Bakanlığı’nın pilot okul uygulamasıyla çıkan Can, Melek, Zülfikar, Mert ve Aylin de bu lisede eğitim görecektir. Hepsinin içeri girme sebebi de hikâyeleri de farklıdır…

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada. 

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, bu akşam saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 1. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;

 

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