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Gecce Magazin Haberleri

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’den çok konuşulacak bir tanıtım!

Yakında SHOW TV ekranında izleyiciyle buluşacak, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ dizisinden çok konuşulacak bir tanıtım yayınlandı. Kirli geçmişini ardında bırakıp coğrafya öğretmeni olan Sadi Payaslı’nın çarpıcı hikayesinden ilk ipuçlarının yer aldığı tanıtıma Ertan Saban’ın oyunculuğu damga vurdu.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’den çok konuşulacak bir tanıtım!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-07-2022 14:56

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’; büyük bir değişim yaşayarak öğretmen olan Sadi Payaslı ile Karabayır Lisesi’nde yolunun kesiştiği ıslahevinden gelen beş gençle birlikte yaşadıklarının etkileyici hikayesini anlatacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler yer alıyor.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yakında SHOW TV’de başlıyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 2. Tanıtımı;

 

 

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