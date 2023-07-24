Gelişiyle piyasanın içinden geçti! 239.356 TL’lik ÖTV’siz sıfır otomobil Türkiye’de; Herkesin beklediği model satışta

239.356 TL’lik ÖTV’siz sıfır otomobil Türkiye’de; Herkesin beklediği model satışta! Gelişiyle piyasanın içinden geçti- Elektrikli otomobiller günümüzde araç piyasasında büyük bir ilgi görüyor ve bazı otomobil modelleri hem tasarımları hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle ÖTV'siz satışa çıkarılan ve 239.356 TL civarında fiyatlarıyla uygun olan elektrikli otomobiller, tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Günümüzde sıfır kategorisinde 675 bin TL'nin altında bir otomobil bulmak zorlaşıyor. Bu nedenle, uygun fiyatlı sıfır otomobil alım fırsatları daha da değer kazanıyor ve tüketiciler tarafından takip ediliyor.

Elektrikli araçlar, 2023 yılından itibaren büyük bir ivme kazanmış ve ülkemizde de satılmaya başlamıştır. Bu durum, elektrikli otomobillerin bir dönüm noktası olarak kabul edilmesine neden oldu ve talepleri artırdı. Özellikle şehir içi kullanıma uygun olan bu araçlar, dikkat çeken tasarımlarıyla da tercih ediliyor.

RKS A1 elektrikli araç modeli, şehir içinde rahat kullanım için elverişli bir tasarıma sahiptir. 2500 W'lık brushless motoruyla en fazla ulaşılacak hızı 45 km/s olarak belirlenmiştir, ancak hız, yol ve hava şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Menzili ise kış aylarında kısalsa da genel olarak 70 ile 110 km arasında değişmektedir.

Elektrikli otomobiller, çevre dostu ve düşük maliyetli olmaları nedeniyle tercih edilirken, özellikle şehir içinde hareketlilik sağlamak ve trafik sıkışıklığını azaltmak için önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyorlar. Ancak menzil konusunda bazı dezavantajları bulunsa da teknoloji ve altyapı geliştikçe bu sorunlar da aşılabilecektir.