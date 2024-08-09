Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Enflasyon Düzeltmesi ve Beyanname Süresi Uzatımı Açıklaması

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergilendirme dönemi için beyanname verme süresini uzattı. Açıklamaya göre, 27 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatılan süre, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi gerektiren bilançolarını zamanında hazırlayıp sunmalarını sağlamak amacıyla belirlendi.

Enflasyon düzeltmesi uygulaması, 2023 hesap dönemi bilançoları için yapılmış olup, 2024 hesap dönemi itibariyle tüm mükellefler düzeltilmiş mali tablolara göre işlem yapacak. Beyanname verme süresinin uzatılması, mükellefler ve meslek kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirildi. 2024'ün birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması uygun görülürken, bu düzenlemenin yalnızca 2024 hesap döneminin ilk dönemini kapsadığı belirtildi.