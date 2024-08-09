Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Enflasyon Düzeltmesi ve Beyanname Süresi Uzatımı Açıklaması

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Enflasyon Düzeltmesi ve Beyanname Süresi Uzatımı Açıklaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 01:09

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 hesap dönemi ikinci geçici vergilendirme dönemi için beyanname verme süresini uzattı. Açıklamaya göre, 27 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatılan süre, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi gerektiren bilançolarını zamanında hazırlayıp sunmalarını sağlamak amacıyla belirlendi.

Enflasyon düzeltmesi uygulaması, 2023 hesap dönemi bilançoları için yapılmış olup, 2024 hesap dönemi itibariyle tüm mükellefler düzeltilmiş mali tablolara göre işlem yapacak. Beyanname verme süresinin uzatılması, mükellefler ve meslek kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirildi. 2024'ün birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması uygun görülürken, bu düzenlemenin yalnızca 2024 hesap döneminin ilk dönemini kapsadığı belirtildi.

Benzer Haberler
Instagram’daki Erişim Engeli, Canlı Mezat Satışlarını Facebook’a Taşımaya Yöneltti Instagram’daki Erişim Engeli, Canlı Mezat Satışlarını Facebook’a Taşımaya Yöneltti
Yapı Kredi’den Emeklilere Büyük Kampanya: Promosyon ve Ek Ödüller Yapı Kredi’den Emeklilere Büyük Kampanya: Promosyon ve Ek Ödüller
KÖK MAAŞ ZAMMI Gündem Oldu! TBMM onayından geçti ve Emeklilere müjdeler geldi! KÖK MAAŞ ZAMMI Gündem Oldu! TBMM onayından geçti ve Emeklilere müjdeler geldi!
81 İL TARİH Oluyor! Türkiye'ye Yeni İller Ekleniyor! Plaka Savaşları Başladı! 81 İL TARİH Oluyor! Türkiye'ye Yeni İller Ekleniyor! Plaka Savaşları Başladı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Daha Fazla Prim, Daha Fazla Maaş! İşte Yeni Düzenlemeler Emeklilik Sistemi Değişiyor: Daha Fazla Prim, Daha Fazla Maaş! İşte Yeni Düzenlemeler
Renault Duster Sıfır KM İçin Fiyat Güncellemesi Yapıldı! O Kişiler Çok Ucuza Alacak! Renault Duster Sıfır KM İçin Fiyat Güncellemesi Yapıldı! O Kişiler Çok Ucuza Alacak!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Demet Şener sordu:
  • 07-08-2024 11:33

Demet Şener sordu: "Var mı daha güzeli?"

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi

İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!
  • 06-08-2024 15:02

İbrahim Demirkol'a sürpriz partner!