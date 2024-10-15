Gelin Takımı gala yaptı: Ünlü isimler akın etti

Merakla beklenen Gelin Takımı’nın özel gösterimine, filmde rol alan Seda Bakan ve Nilperi Şahinkaya’nın yanı sıra Murat Boz ve Hadise gibi isimler de katıldı. Film boyunca kahkahaların eksik olmadığı salonda film sonunda da izleyenler yoğun alkışlarıyla beğenilerini gösterdi.

Ön gösterimde konuşan Seda Bakan “Biz çok eğlenerek bir romantik komedi filmi çektik. Çok güzel vakit geçirdik. Bu döneme iyi gelecek bir film yaptığımızı düşünüyorum. Asıl yorum izleyicinin” sözleriyle filmi anlattı. Nilperi Şahinkaya ise “Canlandırdığımız kız grubunda her karakterin kendine has özelliği olduğu için izleyen herkesin kendini bulacağını düşünüyorum” dedi.

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini, Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği, Ayşe Balıbey ve Doğa Can Anafarta’nın senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor. Aşk, dostluk, ilişkilere dair söyleyeceklerini, yüksek bir tempodaki hikayesi, güçlü esprileriyle anlatan film oyuncularının arasındaki uyum ve enerjiyle de dikkati çekiyor.