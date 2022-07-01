Geleceğin yazarları yetişiyor

Bugüne kadar yirminin üzerinde roman ve kitap yazan Yazar Akdemir, bilgi ve donanımını gelen nesillere aktararak, ülkemizde genç yazarlar yetişmesi için büyük bir çaba sarf ediyor. Kültüre ve kitaba olan ilginin her geçen gün arttığını fakat artık yeni fikirlerin, yeni düşünürlerin çoğalması gerektiğinin altını çizen Akdemir, gelişimin sanat ve kitapla daha üst seviyelere taşınabileceğini vurguluyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor desteği ile kurulan Yazarlık Atolyesi Gaziantep'te yeni dönemde de öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.