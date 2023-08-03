Gece yarısı Resmi Gazetede yayımlandı! Bankalara borcu olan herkese müjde verildi! Emeklileri de ilgilendiriyor!

Bankalara borcu olan herkese müjde verildi! Emeklileri de ilgilendiriyor! Gece yarısı Resmi Gazetede yayımlandı- Borcu olan kişilere uygun faiz oranları ve taksitlendirme imkânı ile ödemek isteyenlere özel krediler yayınlanmaya hızla devam ediyor. Kredi kartı, kredi ya da kredili mevduat hesabına borcu olan kişiler için yapılandırma imkânı sunuluyor. Hem genç nesil hem de emekli vatandaşlar bu fırsatlardan yararlanabilecek! Ödemelerini kolay yapabilmek ve uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşları oldukça mutlu eden haberin detayları…

Makul Faiz Oranları ve Kolaylık Sağlayan Kampanyalar

Düşük faiz fiyatları ve uygun geri ödeme seçeneklerini sunan kredilerin emekli vatandaşlar için de hazırladıkları kampanyalar bulunmaktadır. Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için kolaylık sağlanması adına borçlarını tek bir banka hesabında birleştirme imkânı da sunulmaktadır. Böylece çok sayıda borcu olan kişiler tek bir borcu takip ederek kapatabilirler.

QNB Finansbank ile Kredi Borcu Kapatma Fırsatı

QNB Finansbank’ın borç transfer kapatma kredisiyle kişilerin diğer bankalara olan kredi borçlarını sonlandırmaları için yardımcı oluyor. Kredi kartı borçları da bu kredi ile kapatılabilmektedir. Ayrıca kısmi ödeme fırsatıyla birlikte kredi kartı borçlarını kapatmak da mümkün.

Kredi borcu kapatma kredisi ile birlikte aynı zamanda ücretsiz EFT yapma imkânı da sunulmaktadır. Üstelik 36 ay vade ile başlayan düşük faiz oranlarıyla bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Bu kampanyalar sayesinde borçlarınızı daha kolay bir şekilde ödeme imkânına sahip olabilirsiniz.

PTT ile Emekli Vatandaşlara Özel Borç Sonlandırma Kredisi

Aktif Bank aracılığı ile sağlanan kredi imkânı ile kredi kartı borçları ve kredili mevduat hesabı borçlarını kapatmaları mümkün. Özellikle emekli vatandaşlar için hazırlanan kampanya kapsamında düşük faiz oranları sunulmaktadır. Bu sayede borçlarınızı daha hızlı bir şekilde ödeme fırsatını yakalayabilirsiniz.

ING Bank ile Kredi Borç Transfer Kampanyası

ING Bank’ın kredi borç transfer kampanyası dâhilinde başlayan düşük faiz oranları sayesinde borçlarınızı daha kolay bir şekilde kapatabilirsiniz. Aynı zamanda kredi borçlarınızı tek bir çatı altında toplama imkânı da sunan bu kampanyalar sayesinde ödemelerinizi daha düzenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Unutmayın, borç yapılandırma fırsatları sayesinde ödemelerinizi daha rahat bir şekilde yapabilir, düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Bu kampanyaların detaylarına bankaların resmi web sitelerinden veya şubelerinden ulaşabilirsiniz.