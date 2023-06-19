Gece resmi gazetede yayımlandı! Emekliye 15.000 TL ek ödeme verileceği kesinleşti: 2 banka birleşti

Emekliye 15.000 TL ek ödeme verileceği kesinleşti: 2 banka birleşti! Gece resmi gazetede yayımlandı- Emekli maaşını alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanya kapsamında, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere gelir belgesi şartı olmadan 15.000 TL kredi imkanı sunulmaktadır. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek bu ödemelerden yararlanabilmektedir. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları tarafından sunulan bu kampanyalar, kredi kullanacak kişilere uygun faiz oranlarıyla hızlı bir şekilde ödeme sağlanır.

Devlet destekli olarak gerçekleştirilen bu kampanyalarda vatandaşlar, düşük faiz oranlarından faydalanarak kredi kullanma imkanı bulmaktadır. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankaları, başvuru sahiplerinin belirtilen politikalara uygun olmaları ve daha önce kendi bankalarından kredi veya kredi kartı kullanımıyla düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurularını kabul etmektedir. Başvurular, banka şubeleri yanı sıra internet üzerinden de yapılır.

Ziraat Bankası ve Halkbank, emekli vatandaşlar için başlattıkları kampanya kapsamında, 3 ay erteleme imkanıyla 36 ay vadeli 15.000 TL kredi sağlamaktadır. Bu krediler, internet bankacılığı uygulamaları aracılığıyla vatandaşların hesaplarına hızlı bir şekilde yatırılmaktadır. Bankalar, kampanya duyurularında, ihtiyaç kredisi başvurusu yapan uygun vatandaşlara 2 dakika içerisinde sonuç vereceklerini belirtmektedir.

Ziraat Bankası ve Halkbank, vatandaşlara internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 15.000 TL kredi ödemesi imkanı sunmaktadır.

Bu kampanyalar, emekli vatandaşlara finansal destek sağlamayı hedeflemektedir. Vatandaşlar, düşük faiz oranları ve ödeme kolaylıklarıyla ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bu kredilerden faydalanma fırsatına sahiptir. Ancak, kredi kullanmadan önce şartları ve geri ödeme koşullarını dikkatlice değerlendirmek önemlidir.