Gece Gece 500 TL Asgari Ücret Desteği! Herkes Faydalanabilecek

Gündem emekli maaş zamları ile alakalı çalkalanmaya devam ederken, asgari ücret bir süredir konuşulmuyordu. Ancak asgari ücret ile de alakalı son dakika gelişmeler mevcut. Asgari ücrete zam yapıldığı açıklandı. Yapılan zammın destek ödemesi olarak ekleneceği bildirilirken, bu kapsamda 500 TL'lik bir artış onaylandı.

Asgari ücrete senede bir kere yapılan zam, son iki senedir enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi sebebiyle iki kere yapılmaya başlanmıştı. Ocak ayında 8.500 TL'ye çıkan asgari ücret temmuzda %34'lük ara zam aldı ve yeni asgari ücret 11402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret ile alakalı gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde SGK tarafından duyurulan asgari ücret desteği de gündemde yer almaya devam ediyor. Asgari ücret desteğinden kimlerin faydalanacağı da merakla araştırılıyor. Peki asgari ücret desteği ne zaman ödenmeye başlayacak ? asgari ücret desteği hangi tarihlerde hesaplara aktarılacak?

Asgari ücret desteği verilecek

SGK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada asgari ücret desteğine yer verildi. Bu destek kapsamında işveren sigortalı asgari ücretli çalışanı kadar Aylık 500 TL destek alacak ve bunun da zorunlu olacağı bildirildi.

Milyonlarca kişi alıyor

SGK tarafından açıklaması yapılan ve önemli duyurular arasında yer alan asgari ücret desteği ile alakalı Aylık 500 TL ödeme yapılacağını bildirdi. Zam sonrasında 2 milyona yakın işletmenin asgari ücret desteğinden faydalandığı bildirilirken Temmuz Aralık dönemi içerisinde de işverene sigortalı çalışan Her bir kişi için 500 TL asgari ücret desteği verileceği bildirildi. Asgari ücret desteği sosyal medyada yer alan iddialarda çalışana verileceği söylenmişti. Ancak devlet bu desteği asgari ücretliye sağlıyor. Iş yerinin asgari ücret desteğinden yararlanabilmesi için aşağıdaki maddelere taşıması gerekliliği de SGK'nın resmi internet sitesinde yer aldı

- 2023 Temmuz-Aralık aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi

- Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmesi, bildirilen sigortalıların fiilen çalıştırılması ve sigorta primlerine esas kazançlarının tam bildirilmesi

- Cari ay priminin yasal süresi içinde ödenmesi