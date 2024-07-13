GECE AÇIKLANDI: Yarından sonra banka hesabı olanlara IBAN numarasına 23.000 TL ödeme verilecek

GECE AÇIKLANDI: Yarından sonra banka hesabı olanlara IBAN numarasına 23.000 TL ödeme verilecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2024 01:17

Türkiye'de banka hesabı bulunan milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşan uygulama ile banka hesabı olan vatandaşlara 23.000 TL'lik ödeme yapılacağını duyurdu. Bu ödemenin, ekonomik canlanma ve tüketimi artırma çabalarının bir parçası olduğu belirtilirken, detaylar da açıklandı.

Yarından itibaren başlayacak olan başvuru sürecinde, Ziraat Bankası ve Vakıfbank müşterileri 23.000 TL'lik ödeme için başvurabilecekler. Başvuru süreci oldukça basit olup, vatandaşlar bankaların resmi internet siteleri üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecekler.

Bu gelişme, ekonomiye canlılık getirecek önemli adımlardan biri olarak değerlendirilirken, halk arasında da büyük bir heyecan yarattı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için büyük bir destek niteliği taşıyan bu ödeme, aynı zamanda vatandaşların tüketimlerine ve günlük hayatlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, bu ödemenin detaylarını kamuoyuyla paylaşırken, banka müşterilerinin süreci kolaylıkla tamamlayabilmeleri için gerekli tüm bilgilerin bankalar tarafından sağlanacağını vurguladı. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntılar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için özenle düşünüldü.

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