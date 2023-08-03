Gece Açıklandı! Sigorta Girişi ve Yaşa Bağlı Olarak Yaştan Emeklilik Şartları Değişti! Emeklilik Süresi Düştü!

Emeklilik Süresi Düştü! Gece Açıklandı! Sigorta Girişi ve Yaşa Bağlı Olarak Yaştan Emeklilik Şartları Değişti- Günümüzde milyonlarca çalışan, emeklilik hakkını elde etmek ve daha erken bir yaşta emekli olmak istiyor. Bu noktada, 10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için erken emeklilik imkanı değerlendirilebilir. Yaş ve prim ödeme süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak şekillenen bu durum, çalışanların geleceğini planlamalarında önemli bir rol oynuyor. İşte, 10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için erken emeklilik hakkında bilmeniz gerekenler.

Sigorta Başlangıç Süresi ve Prim-Gün Tablosu

Erken emeklilik hakkını değerlendirmeden önce, sigorta başlangıç süresinin ve prim-gün tablosunun nasıl belirlendiğini anlamak önemlidir. Sigorta başlangıç süresi, cinsiyete göre belirlenen prim-gün tablosu ile belirlenir. Erken emeklilik için gerekli olan çalışma süresi ise en az 10 yıl (3600 gün) olarak belirlenmiştir. Bu şartları sağlayanlar, emeklilik hakkına sahip olabilirler.

Yaştan Emeklilik

Yaştan emeklilik, prim gün sayısı yetersiz olan ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme süresini tamamlayamayan kişilere sağlanan bir haktır. Daha düşük prim ödeyerek emekli olma imkanı sunan yaştan emeklilikte, sadece 10 yıl çalışmış bir kişi bile emeklilik hakkına sahip olabilir. Ancak, bu durum için erken yaşta sigortalı olma şartı aranmaktadır.

Yaştan Emeklilik Şartları

Yaştan emeklilik için gereken şartlar, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olan kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler. Aynı şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılık süresi bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yıl (3600 gün) çalışarak emekli olma hakkına sahiptir. Ancak, bu durumda da 15 yıllık sigortalılık şartı gerekmektedir. Üstelik, daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddi de yükselmektedir. Örnek olarak, 1 Ocak 1990 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir erkek çalışan, 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa, 15 yıllık sigortalılık süresini ve 60 yaşını doldurma şartını yerine getirerek yaştan emekli olabilir.

Emeklilik Planlaması ve SGK Prim-Gün Tablosu

10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için erken emeklilik fırsatı doğsa da, her bireyin durumu farklıdır ve belirli şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. İlgilenen çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen prim-gün tablosunu inceleyerek kendi emeklilik süreçlerini daha iyi planlayabilirler. Bu adım, geleceğinizi güvence altına almanız için oldukça önemlidir.

10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için erken emeklilik imkanı sunan yaştan emeklilik, çalışanların emeklilik süreçlerini daha erken bir yaşta başlatmalarını sağlayan önemli bir fırsattır. Yaş ve prim ödeme süresine bağlı olarak değişen bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmek için, SGK'nın belirlediği prim-gün tablosunu incelemek ve emeklilik planlamasını buna göre yapmak önemlidir. Böylece, emeklilik yıllarınızı daha rahat ve güvende geçirebilirsiniz.