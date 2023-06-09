Gece açıklandı! Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde var! ASHB ayda en az 4000 TL yatırıyor!

ASHB ayda en az 4000 TL yatırıyor! Gece açıklandı! Emeklilere, ev hanımlarına, işsizlere, öğrencilere müjde var- Dar gelirli aileler için uzun süredir beklenen umut dolu haberler sonunda gelmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından planlanan destek programının yaz aylarıyla birlikte hayata geçirileceği sosyal medyada dolaşan haberler arasında yer almaktadır. Tahminlere göre, bu program 5 milyondan fazla aileye yardım sağlayacak. Detaylar gecce.com.tr'de.

Program kapsamında 20 milyardan fazla destek priminin dağıtılacağı haberleri de gündeme gelmiştir. Henüz detaylar tam olarak açıklanmamış olsa da, emeklilerin de bu programdan yararlanabileceği konuşulmaktadır. Başvuruların E-devlet üzerinden yapılması planlanmaktadır ve başvuru şartları ve kimlerin başvurabileceği gibi konuların yakın bir zamanda netleşmesi bekleniyor.

Destek programının şartları henüz belli olmasa da, belirli bir yaş kriterinin gözetileceği konuşulmaktadır. Ayrıca, sadece Türk vatandaşlarının bu imkândan yararlanabileceği ve diğer uyruklu kişilerin bu programa başvuramayacağı bilgileri de yer almaktadır. Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre, dar gelirli ailelerin bu programdan faydalanması daha uygun görüldüğünden, hane içi geliri belirli bir miktarın üzerinde olan ailelerin programa başvuramayacağı ifade edilmektedir. Yeşil kart sahiplerinin ise bu programdan yararlanabileceği sevindirici bir haber olarak duyurulmuştur. Dar gelirli aileler, detayları merakla beklemektedir. Bu aşamada, emeklilere özel farklı ödeme fırsatlarının da sunulduğunu belirtmek mümkündür.

Destek primi ödemelerinin ailelerin gelir durumuna göre farklı miktarlarda yapılacağı ve yaklaşık bir yıl boyunca devam edeceği haberleri dolaşmaktadır. Ödemelerin sıralı bir şekilde gerçekleştirileceği ve başvurusunu erken yapan ailelerin ilk ödemeleri alacakları bilgisi paylaşılmaktadır. Aileler, başvurularını E-devlet üzerinden yaparak ödemeye hak kazanıp kazanmadıklarını yine aynı platform üzerinden sorgulayabilecekler. Ödemeler, belirtilen banka hesaplarına yatırılacak ve aileler istedikleri zaman bu destek primlerini çekebilip kullanacaklar.

ASHB (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı), Türkiye'deki vatandaşların sosyal güvenlik ve refahını sağlamayı amaçlayan bir kamu kurumudur. ASHB, çeşitli yardım programları aracılığıyla ihtiyaç sahibi bireylere ve ailelere destek sağlamaktadır. İşte ASHB tarafından sunulan yardım programları hakkında bilgiler: