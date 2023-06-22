Gece 23:45’te duyuruldu ve Resmi Gazetede yayınlandı! Emekliye ek ödeme limitleri belli oldu

Emekliye ek ödeme limitleri belli oldu! Gece 23:45’te duyuruldu ve Resmi Gazetede yayınlandı- Gece yapılan duyurunun ardından, emekli vatandaşlar için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi ödemeleri sağlanacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayınlanan kampanya kapsamında, 20.000 TL ile 70.000 TL arasında ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek ve düşük faiz oranlarıyla kredi alma imkanına sahip olacaklar. Başvurular sadece kimlikleriyle gerçekleştirilecek.

Emekli Vatandaşlara Destek Kampanyası

Emekli vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, nakit ihtiyacı olan her emekli devlet destekli faiz oranlarından faydalanabilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen emekliler, hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayabilir ve kredi kullanabilirler. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekli vatandaşlar, uygun faiz oranlarıyla başvurularını gerçekleştirerek kredi imkanından yararlanabilirler.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank İle Desteklenin

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi sunulduğu duyuruldu. Bu bankalar üzerinden başvuru yaparak desteklerini alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyası, sizlere hızlı bir şekilde işlem yapma ve kredi kullanma imkanı sağlayacak.

Hemen Başvurun, Hızlı Nakit Krediye Ulaşın

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar, hemen aynı gün içinde ödeme alacaklarını duyurdu. 20.000 TL ile 70.000 TL arasında başvurunuzu gerçekleştirerek bu kampanyalar üzerinden 36 ay vadeli veya 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Nakit kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için hazırlanan bu kredi işlemlerinde 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği sunulmaktadır ve krediler hızlı bir şekilde kullanıma sunulmaktadır.