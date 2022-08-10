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Gecce Magazin Haberleri

'Geccenin Ucunda' sete çıktı

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, yakında Star TV'de yayınlanmaya başlayacak 'Geccenin Ucunda' dizisi sete çıktı.

'Geccenin Ucunda' sete çıktı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-08-2022 14:20

Dizi ekibi ve oyuncuları setin ilk gününde neşeli bir ortamda bir araya gelirken, yeni sezonda televizyon dünyasına damgasını vurmaya hazırlanan proje için heyecan yüksekti.

 

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Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

 

STAR TV ekranında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ‘Gecenin Ucunda’, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

 

‘Gecenin Ucunda’ yeni sezonda STAR TV’de.

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