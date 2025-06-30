Gazi Koşusu’nun 99. yılına ünlü akını! Şebnem Demir şıklığıyla göz kamaştırdı

Gazi Koşusu’nun 99. yılında Veliefendi Hipodromu’na ünlü akını yaşandı. Şebnem Demir şıklığı ve sürpriz bahis tercihiyle dikkat çekti.

Gazi Koşusu’nun 99. yılına ünlü akını! Şebnem Demir şıklığıyla göz kamaştırdı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 30-06-2025 11:21

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 99. kez Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti. At yarışçılığının en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen bu özel güne, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü isim akın etti. Etkinlik, görkemli ambiyansı ve şıklık yarışına sahne olmasıyla da dikkat çekti.

Şebnem Demir’den zarafet dersi

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Şebnem Demir, Gazi Koşusu’na zarif tarzıyla damga vurdu. Baştan ayağa özenle hazırlanmış kombini ve zarafetiyle konukların ilgisini çeken Demir, yarış heyecanını da en az şıklığı kadar yaşadı. Bahis tercihini 6 numaralı sürpriz at üzerinden kullanan Şebnem Demir, yarışı Cutha isimli atın kazandığını belirtti.

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