"Gayrimeşru İstanbul" Kadrosuna Güçlü Takviye! Erol Babaoğlu Dahil Oldu

Max’in merakla beklenen yeni dizisi "Gayrimeşru İstanbul" güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı yapımın oyuncu kadrosuna ödüllü isim Erol Babaoğlu da eklendi. Usta oyuncu, dizide çok konuşulacak bir karaktere hayat verecek.

"Gayrimeşru İstanbul" Ne Zaman Çekilecek?

15 Nisan’dan itibaren Max adıyla yayın hayatına devam edecek olan blutv, yeni dizisi için hazırlıklarını tamamlıyor. "Gayrimeşru İstanbul" dizisinin çekimleri, Ramazan Bayramı’nın ardından başlayacak.

Erol Babaoğlu Hangi Rolde?

Deneyimli oyuncu Erol Babaoğlu, dizide Kenan karakterine hayat verecek. Kenan, suç dünyasının önemli isimlerinden biri olarak başrol karakterlerinden Ozan’ın hayatına dahil olacak. Ekin Pandir’in yönettiği yapım, genç doktor Ozan’ın, ablasının mafya tarafından öldürülmesinin ardından adalet arayışına girişmesini konu alıyor. Dizide başrolleri ise Aytaç Şaşmaz ve Serra Arıtürk paylaşıyor.

Aksiyon ve dram dolu hikayesiyle büyük ilgi göreceği düşünülen "Gayrimeşru İstanbul", yayın öncesi güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden adından söz ettiriyor.