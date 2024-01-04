Garanti BBVA'dan Yılın Son Kampanyası: 1000 TL Bonus Fırsatı!

Garanti BBVA, yılın son günlerinde müşterilerine özel bir kampanya başlattı. Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip, şubeye gitmeden banka müşterisi olan ve Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu yapan kullanıcılara, onaylanan başvuruları üzerine 1000 TL harcamada tam 1000 TL bonus fırsatı sunuyor.

Garanti BBVA'nın kampanyası, bankanın dijital kanallarını kullanarak müşteri portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurularını Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden kolayca gerçekleştirebilirler. Onaylanan başvurular üzerine, 20 Ocak tarihine kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamada 1000 TL bonus kazanma şansını elde edecekler.

Öne çıkan detaylar arasında, kampanyanın Garanti BBVA Bonus'lar, Money Bonus başvurularını kapsadığı, ancak Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus'un kampanyaya dahil olmadığı bilgisi bulunuyor. Personel kartları da kampanya dışında tutulurken, sanal kartların kampanyaya dahil olduğu belirtiliyor.

Kampanya kapsamında kazanılan bonuslar, 25 Ocak - 25 Şubat 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek. Ancak, kullanılmayan bonuslar 26 Şubat 2024 tarihinde geri alınacak. Müşteri bazında yapılan kampanya, bir kişi için en fazla 1000 TL bonus kazanma hakkını içeriyor.

Kampanya, düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri, bonus kullanımları gibi özel durumları kapsamıyor. İnternet üzerinden yapılan harcamalar ve kampanyaya dahil olan internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar ise bonus kazanma şansını arttırıyor.

Garanti BBVA'nın sunduğu bu özel kampanya, müşterilere yılın son günlerinde ekonomik bir avantaj sunarken, dijital bankacılık deneyimini de vurguluyor. 1000 TL bonus fırsatıyla dikkat çeken kampanya, müşterilere şubeye gitmeden kolayca başvuru yapma ve avantajlı bir harcama deneyimi yaşama imkanı tanıyor. Yılbaşı alışverişlerinde ekstra bir destek arayanlar için bu kampanya, finansal planlamalarına katkı sağlamak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor.