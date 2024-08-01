Garanti BBVA’dan Vodafone Hat Sahiplerine Büyük Hediye Fırsatı!

Garanti BBVA, Vodafone hat sahiplerine özel yeni bir kampanya başlattı. 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, Vodafone Happy/Fırsatlar Dünyası’ndan alınan promosyon koduyla Garanti BBVA Mobil uygulamasına giriş yaparak 500 TL hediye çeki kazanma şansı sunuluyor. Ayrıca, Bonus kredi kartı sahipleri, Vodafone Yanımda platformunda yapacakları 400 TL’lik ilk alışverişte 400 TL bonus kazanabilecekler.

Kampanya detaylarına göre, promosyon kodunu Garanti BBVA Mobil uygulamasında Profil ve Ayarlar kısmındaki “Promosyon Kodu Paylaş/Gir” bölümüne giren müşterilere 500 TL hediye çeki verilecek. Kazanılan çekler Her Şey Yanımda online alışveriş platformunda geçerli olacak ve 15 Eylül 2024’e kadar kullanılabilir.

Bonus kart sahipleri ise 400 TL’lik alışverişlerinde 400 TL bonus kazanma fırsatından yararlanabilirler. Ancak, kampanyadan sadece 18 yaş üstü bireyler faydalanabilir ve her kişi yalnızca bir hediye çeki kazanabilir.