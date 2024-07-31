Garanti BBVA'dan MTV Ödemelerine 3 Taksit Fırsatı: Ücretsiz!

Garanti BBVA'dan MTV Ödemelerine 3 Taksit Fırsatı: Ücretsiz!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 31-07-2024 23:25

Garanti BBVA, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde büyük bir fırsat sundu. 1 Temmuz - 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, Garanti BBVA kredi kartları ile yapılan MTV ödemelerinde 3 taksit imkânı sunuluyor. Üstelik, bu işlem ücretsiz!

Kampanya, Garanti BBVA’nın BonusFlaş, mobil ve internet bankacılığı platformları üzerinden yapılacak MTV ödemelerini kapsıyor. Ayrıca, Garanti BBVA ATM’leri ve müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılan ödemelerde de geçerli. Kampanyadan yararlanmak için, ödeme işleminin ardından gelen SMS şifresi ile taksitlendirme talebinde bulunmanız yeterli.

Bu fırsattan Bonus, Bonus Flexi, Bonus Genç ve daha birçok Garanti BBVA kredi kartı sahibi yararlanabilir. Ancak, bazı işlemler kampanya dışıdır; bu nedenle detayları dikkatlice incelemeniz önerilir.

Benzer Haberler
Doğalgaza %38 Zam Geldi: Ağustos'tan İtibaren Yüksek Faturalar Bekleniyor Doğalgaza %38 Zam Geldi: Ağustos'tan İtibaren Yüksek Faturalar Bekleniyor
İstanbulkart Sahiplerine Kent Lokantasında Nakit İade Fırsatı! İstanbulkart Sahiplerine Kent Lokantasında Nakit İade Fırsatı!
İş Bankası ve 4 Bankadan KONUT KREDİSİ hamlesi geldi! Faizler Güncellendi! Ev Almak İsteyenler... İş Bankası ve 4 Bankadan KONUT KREDİSİ hamlesi geldi! Faizler Güncellendi! Ev Almak İsteyenler...
Faiz Oranlarıyla Kazancınızı Katlayın: 120 Bin TL’yi 182 Bin TL Yapabilirsiniz! Faiz Oranlarıyla Kazancınızı Katlayın: 120 Bin TL’yi 182 Bin TL Yapabilirsiniz!
AKBANK duyurdu: 80.000 TL'ye kadar ihtiyacı olanlara KREDİ verilecek! AKBANK duyurdu: 80.000 TL'ye kadar ihtiyacı olanlara KREDİ verilecek!
İş Bankası’ndan Yeni Müşterilere Faizsiz Nakit Avans Fırsatı! Sadece 1 Gün Kaldı! İsteyen Hemen Alsın! İş Bankası’ndan Yeni Müşterilere Faizsiz Nakit Avans Fırsatı! Sadece 1 Gün Kaldı! İsteyen Hemen Alsın!
ÇOK OKUNANLAR
Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor