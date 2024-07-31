Garanti BBVA'dan MTV Ödemelerine 3 Taksit Fırsatı: Ücretsiz!

Garanti BBVA, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde büyük bir fırsat sundu. 1 Temmuz - 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, Garanti BBVA kredi kartları ile yapılan MTV ödemelerinde 3 taksit imkânı sunuluyor. Üstelik, bu işlem ücretsiz!

Kampanya, Garanti BBVA’nın BonusFlaş, mobil ve internet bankacılığı platformları üzerinden yapılacak MTV ödemelerini kapsıyor. Ayrıca, Garanti BBVA ATM’leri ve müşteri iletişim merkezi üzerinden yapılan ödemelerde de geçerli. Kampanyadan yararlanmak için, ödeme işleminin ardından gelen SMS şifresi ile taksitlendirme talebinde bulunmanız yeterli.

Bu fırsattan Bonus, Bonus Flexi, Bonus Genç ve daha birçok Garanti BBVA kredi kartı sahibi yararlanabilir. Ancak, bazı işlemler kampanya dışıdır; bu nedenle detayları dikkatlice incelemeniz önerilir.