Garanti BBVA’dan Kaçırılmayacak Fırsat: 2000 TL İade Kazanın!

Garanti BBVA, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olan özel bir kampanya ile müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, Garanti BBVA Mobil üzerinden şubeye gitmeden kredi kartı başvurusu yaparak, 2000 TL'ye kadar nakit iade kazanabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak için, Garanti BBVA’nın dijital kanallarından Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu yapmanız yeterli. Başvurunuz onaylandığında, kampanya süresince yaptığınız harcamalardan her ay 500 TL’ye kadar, toplamda ise 2000 TL’ye kadar nakit iade alabilirsiniz. Harcamalarınız 500 TL’nin altında ise, ödemeniz kadar iade kazanacaksınız.

Kampanyaya Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kartlar dahil değildir. Ayrıca düzenli ödeme talimatları, fatura ödemeleri, nakit avans işlemleri ve internet cüzdanlarından yapılan harcamalar kampanya kapsamına girmemektedir. Kampanya, Eylül ayı başından itibaren 4 ay boyunca geçerli olacak ve kazanılan iadeler, harcamanızı takip eden ayın 5’inde ekstrenize yansıtılacaktır.

Bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvurun ve büyük avantajlardan yararlanın!