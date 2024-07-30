Garanti BBVA, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank, ING Bank Emeklilere Müjde Verdi: Onlarda ZAM Yaptı!

Türkiye’deki emekliler için Temmuz ayı büyük müjdelerle geldi. Temmuz ayında yapılan maaş zamları ve artan banka promosyonları ile SSK, Bağ-Kur ve SGK emeklileri daha fazla ek gelir elde etme fırsatı yakalıyor. Garanti BBVA, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank, ING Bank ve diğer önde gelen bankalar, emeklilere 20 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. İşte tüm detaylar…

Temmuz Zammı ile Promosyonlarda Patlama

Temmuz ayında yapılan maaş zamları, emekliler için büyük bir avantaj sağladı. Bankalar, emeklilere yönelik promosyonlarını artırarak, emeklilerin ek gelir elde etmesine olanak tanıdı. Banka promosyonları 20 bin TL’ye kadar çıkarken, her banka farklı promosyon fırsatları sunuyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor ve başvuru süreçleri nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Garanti BBVA: 15.000 TL’ye Kadar Promosyon

Garanti BBVA, emeklilere cazip promosyon fırsatları sunuyor. Emekli maaşı tutarına göre değişen bu promosyon miktarları şu şekilde:

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arası emeklilere 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arası emeklilere 12.500 TL

20.000 TL ve üstü olan emeklilere 15.000 TL

Bu fırsattan yararlanmak için maaşlarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler, 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye Varan Promosyon

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini aracılığıyla alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 3 yıllık peşin promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

Halkbank: 12.000 TL’ye Varan Promosyon

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Maaş tutarına göre promosyon miktarları şu şekilde:

10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

ING Bank: 18.000 TL’ye Kadar Promosyon

ING Bank, emekli maaşını ING’ye taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı ile ek 3.000 TL promosyon imkanı ile toplamda 18.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlanıyor.

Akbank: 17.500 TL’ye Kadar Promosyon

Akbank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 15.000 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca, Axess/Wings kredi kartı sahipleri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sağlanıyor.

Diğer Bankalar Da Yarışta

Denizbank: 12.000 TL’ye varan nakit promosyon

Fibabanka: 12.000 TL’ye varan nakit promosyon

İş Bankası: 12.000 TL’ye varan nakit promosyon

QNB Finansbank: 16.200 TL’ye varan promosyon ve ödül

Türkiye Finans: 14.500 TL’ye varan promosyon ve ödül

VakıfBank: 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ek avantajlar

Emekliler İçin Avantajlı Bir Dönem

Temmuz ayında yapılan maaş zamları ve artan banka promosyonları, emekliler için finansal anlamda rahatlama sağlayacak. Emekliler, maaşlarını uygun bankaya taşıyarak bu cazip promosyonlardan faydalanabilirler. Bu fırsatlar sayesinde, emekliler ek gelir elde edebilir ve maddi açıdan daha güvende hissedebilirler.