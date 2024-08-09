Garanti BBVA Ücretsiz 3000 TL Ödeme Yapacağı Kampanyayı Duyurdu!

Garanti BBVA, müşterilerine özel cazip bir kampanya başlattı. 24 Ocak - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile, mobil uygulama üzerinden arkadaşlarını davet eden müşteriler, 3.000 TL’ye kadar bonus kazanma şansı yakalıyor.

Kampanya kapsamında, her yeni müşteri davet ettiğinizde, hem siz hem de davet ettiğiniz kişi 300 TL bonus kazanacak. Toplamda 10 kişiyi davet ederek 3.000 TL’ye kadar bonus elde etme imkanı sunuluyor. Kampanyaya katılmak için, Garanti BBVA mobil uygulamasına giriş yaparak “Arkadaşını Davet Et” seçeneğiyle promosyon kodu oluşturmanız ve bu kodu henüz Garanti BBVA müşterisi olmayan yakınlarınızla paylaşmanız yeterli.

Kampanya, mevcut müşterilere kazanç sağlarken, yeni müşterilere de avantajlı bir başlangıç sunuyor. Bu fırsatı kaçırmayın, detaylar için Garanti BBVA mobil uygulamasını ziyaret edin!