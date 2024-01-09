GARANTİ BBVA Bankası Emekli Maaşlarını Alan Kişilere SON Kez Ödeme Verecek! Bu Sefer Kişi Başı Ödeme Olacak

GARANTİ BBVA Bankası Emekli Maaşlarını Alan Kişilere SON Kez Ödeme Verecek! Bu Sefer Kişi Başı Ödeme Olacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-01-2024 20:40

Garanti Bankası, emekli maaşı alan müşterilerine yönelik sunduğu yeni bir kampanya ile finansal dünyasını renklendiriyor. Artı para ödemeleri ile gelen bu heyecan verici duyuru, emekli müşterilere acil para ihtiyaçları için ek bir destek sunarak, 2024 yılına müjde dolu bir başlangıç yapıyor. Bu avantajlı kampanya, emeklilere istedikleri zaman artı para kullanma özgürlüğü tanıyarak, Garanti Bankası'nın müşterilerine sağladığı ayrıcalıkları bir adım daha ileri taşıyor.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, kendi bankasından emekli maaşı alan müşterilere kredi notlarına göre 12.500 TL'ye kadar artı para verilecek. Bu artı para, kredili mevduat hesabı olarak sunularak, emekli maaşlarına ek olarak kullanılabilecek. Özellikle acil nakit ihtiyaçlarına çözüm sunan bu kampanya, müşterilere ek finansal avantajlar sağlamayı amaçlıyor. Geri ödeme konusunda esneklik sunan banka, 12.500 TL'ye kadar olan artı para ödemelerini 12 ay vadeye kadar bölerek, müşterilerine ödeme konforu sağlıyor.

Emekliler, Garanti Bankası'nın mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden başvurularını hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Tek şart ise emekli maaşlarını Garanti Bankası'ndan almaları. Başvuruların hızlı bir şekilde onay sürecinden geçmesi bekleniyor ve onay alındıktan sonra artı para, müşterilerin kullanımına sunulacak.

Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu artı para kampanyası, emekli müşterilere ek finansal güç sağlamak adına atılmış önemli bir adım olarak dikkat çekiyor. Müşterilere esnek ödeme seçenekleri sunan bu kampanya, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emeklilere büyük kolaylık sağlıyor. Artı para ile elde edilen finansal destek, müşterilere çeşitli avantajlar sunarken, bankanın müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. Garanti Bankası, emeklilere sağladığı bu ayrıcalıklarla müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı sürdürüyor.

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