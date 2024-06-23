Garanti BBVA bankası banka ve senet borçlarını silmeye başladı! Tam 75.000 TL'ye kadar limit hazırlandı

Garanti BBVA bankası tarafından başlatılan yeni kampanya gündem oldu. Bankadan yapılan açıklamada, borçları olan her vatandaş için 75000 TL’ye kadar 24 ay vadeye kadar nakit ödemesi verileceği açıklandı. Bankadan yapılan açıklama sonrasında nakit kredi alacaklara uygun faizlerle ödemeler verileceği açıklandı. Banka müşterisi olan herkes, uygun faizlerle ödemeleri hesaplarına atacak...

Borç kapatma kredisi için başvuru yapacak olan kişiler banka müşterisi olması durumunda kredi notuna bakmadan kredilerin ön başvurusunu bankanın mobil uygulamasından yapacaktır. Kredi alacak kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ve kredi kartı borçları ile elden senetle borçları olması durumunda kredi alabileceklerdir.

Başvuru ayrıca banka şubeleri üzerinden de yapılacaktır. Kredi alacak kişiler bankaya giderek de bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. Sadece güncel olan borçlar kapatılacaktır. Banka sicil yüzünden icralık olan kişilerin borçlarını kapatamaz. Emekliler ise emekli maaşlarını bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilirler.