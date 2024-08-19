Garanti BBVA bankası 50.000 TL'ye kadar olan borçlar için yeni taslak yaptı! Başvuru yapan onay alacak!

Garanti BBVA bankası 50.000 TL'ye kadar olan borçlar için yeni taslak yaptı! Başvuru yapan onay alacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 14:21

Garanti BBVA, borçlarını tek çatı altında toplamak isteyenler için müjdeli bir haber duyurdu. Banka, 50 bin TL’ye kadar olan borçlar için hazırladığı yeni taslak ile borç kapatma kredisi sunacak. Bu yeni düzenleme sayesinde, mevcut borçları yüksek faizlerden kurtulmak ve daha uygun koşullarla tek bir kredi ödemesi yapmak mümkün olacak.

Başvuru süreci oldukça basit; Garanti BBVA müşterileri, bankanın şubeleri veya dijital platformları üzerinden başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru yapan herkesin onay alacağı belirtilirken, bu kredi ile borçlarınızı rahatlıkla kapatıp, daha düzenli bir ödeme planına geçebilirsiniz.

Garanti BBVA’nın borç kapatma kredisi fırsatını kaçırmamak için hemen başvurun ve finansal yükünüzü hafifletin!

Benzer Haberler
Ziraat bankası yeni kampanya duyurdu: 1.99 faizlerle nakit ödemeler başladı! Ziraat bankası yeni kampanya duyurdu: 1.99 faizlerle nakit ödemeler başladı!
Engellilere Büyük Vergi Avantajları: ÖTV Muafiyeti ve Emlak Vergisi İndirimi! Engellilere Büyük Vergi Avantajları: ÖTV Muafiyeti ve Emlak Vergisi İndirimi!
Zeynep Sever Demirel, hamile olduğunu sosyal medyada duyurdu! Zeynep Sever Demirel, hamile olduğunu sosyal medyada duyurdu!
Sevgilisiyle barışan İrem Helvacıoğlu'ndan sarmaş dolaş yatak pozu Sevgilisiyle barışan İrem Helvacıoğlu'ndan sarmaş dolaş yatak pozu
Dilan Polat için mahkeme tutuksuz yargılama kararı verdi Dilan Polat için mahkeme tutuksuz yargılama kararı verdi
Hafsanur Sancaktutan’dan asansörde cesur bikini pozu! Hafsanur Sancaktutan’dan asansörde cesur bikini pozu!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!
  • 19-08-2024 12:50

Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması
  • 15-08-2024 13:37

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı
  • 17-08-2024 18:01

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu
  • 15-08-2024 13:44

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu