Garanti BBVA bankası 50.000 TL'ye kadar olan borçlar için yeni taslak yaptı! Başvuru yapan onay alacak!

Garanti BBVA, borçlarını tek çatı altında toplamak isteyenler için müjdeli bir haber duyurdu. Banka, 50 bin TL’ye kadar olan borçlar için hazırladığı yeni taslak ile borç kapatma kredisi sunacak. Bu yeni düzenleme sayesinde, mevcut borçları yüksek faizlerden kurtulmak ve daha uygun koşullarla tek bir kredi ödemesi yapmak mümkün olacak.

Başvuru süreci oldukça basit; Garanti BBVA müşterileri, bankanın şubeleri veya dijital platformları üzerinden başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Başvuru yapan herkesin onay alacağı belirtilirken, bu kredi ile borçlarınızı rahatlıkla kapatıp, daha düzenli bir ödeme planına geçebilirsiniz.

Garanti BBVA’nın borç kapatma kredisi fırsatını kaçırmamak için hemen başvurun ve finansal yükünüzü hafifletin!