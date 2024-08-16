Garanti BBVA Bankası 170.000 TL'ye Kadar Olan Banka Borçlarınız İçin Destek Verecek! 3 Ay Ertelemeli Olacak!

Garanti BBVA Bankası 170.000 TL'ye Kadar Olan Banka Borçlarınız İçin Destek Verecek! 3 Ay Ertelemeli Olacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 11:18

Özellikle yüksek faiz oranları ve vadesi dolan borçlar, ödemeleri daha da zorlaştırıyor. Ancak, Garanti BBVA Bankası, 170 bin TL'ye kadar olan banka borçlarınız için önemli bir destek sunuyor. Üstelik bu kredi, 3 ay erteleme seçeneğiyle birlikte geliyor. Yani borcunuzu kapatırken, ilk 3 ay ödeme yapmadan rahat bir nefes alabilirsiniz.

170 bin TL Borç Kapatma Kredisi Nedir?

Garanti BBVA, 170 bin TL borç kapatma kredisi ile müşterilerine mevcut borçlarını tek bir çatı altında toplama imkânı sağlıyor. Birden fazla bankaya olan borçlarınızı tek bir kredi ile kapatarak, daha düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleriyle ödeme yapabilirsiniz. Bu kredi, yalnızca borçlarınızı hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda finansal planlamanızı daha düzenli hale getirmenize de olanak tanıyor.

3 Ay Ertelemeli Kredi Avantajları

Bu kredi fırsatının en önemli avantajlarından biri, ödemelerinizi 3 ay ertelemeli olarak yapabilmenizdir. Bu sayede borcunuzu kapattıktan sonra hemen ödeme yapma zorunluluğunuz olmuyor. İlk 3 ay boyunca finansal olarak toparlanma fırsatı bulabilirsiniz. Özellikle, finansal açıdan sıkıntı yaşayanlar için bu erteleme seçeneği büyük bir kolaylık sunuyor.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Garanti BBVA'nın sunduğu 170 bin TL borç kapatma kredisi için başvuru işlemleri oldukça basit. Bankanın şubelerine giderek ya da mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvurusu kabul edilen müşteriler, kolay ödeme planlarıyla borçlarını kapatma fırsatına sahip oluyor.

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