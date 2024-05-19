Garanti Bankası,ndan Nakit Kredi Başladı, Sadece 5 Gün İçinde 40.000 TL Yatacak

Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar için yeni bir nakit kredi kampanyası başlattı. Garanti Bankası ₺40.000 ihtiyaç kredisi alacak olan tüm bireysel müşteriler için 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi imkanı sağlamaktadır. Acil para ihtiyacı olan kişiler, Anında kredi alacak ve bu kredi ile birlikte hemen aynı gün içinde ödemeler olacaktır.

Garanti Bankası üzerinden kredi almak için başvuru yapmak istiyorsanız, banka hesabınız varsa hemen banka mobil uygulaması üzerinden kredi alabilirsiniz. 7 gün 24 saat başvuru yapılabilir ve nakit kredi için başvuru yapabilirsiniz. Garanti Bankası bu krediler için başvurularını hızlı bir şekilde yapma olanağı sunuyor.

Garanti Bankası üzerinden kredi almak isteyenler, başvuru şartları üzerinden kredi alabileceklerdir. Hemen aynı gün içinde kredi işlemlerinizi yapacak, bu kredileri de hemen hesaplara atacaksınız. Garanti Bankası üzerinden de kullanıcılara düşük faizli krediler verilmektedir. Garanti Bankası 1100 ve üzerinden kredi notu olanlar için başvuru alıyor. Emekliler için maaş müşterisi olma şartı vardır.