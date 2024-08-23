Garanti Bankası yeni kredi duyurdu: 40.000 TL belgesiz nakit!

Garanti Bankası yeni kredi duyurdu: 40.000 TL belgesiz nakit!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-08-2024 20:37

Garanti Bankası, nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, müşterilere gelir belgesi sunmadan 40.000 TL’ye kadar kredi imkanı tanınıyor. Hızlı ve kolay başvuru süreciyle dikkat çeken kredi, ani nakit ihtiyacı olanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Garanti Bankası’nın bu yeni kampanyasında, herhangi bir gelir belgesi talep edilmiyor. Bu sayede, banka müşterileri kredi başvurularını online platformlardan ya da en yakın Garanti Bankası şubesinden kolayca yapabiliyor. Kredi başvuruları hızlıca değerlendiriliyor ve onaylanan krediler aynı gün içerisinde müşterilerin hesaplarına aktarılabiliyor.

Esnek geri ödeme planlarıyla sunulan bu kredi, 36 aya varan vade seçenekleriyle bütçenize uygun bir şekilde ödenebiliyor. Ayrıca, başvuru sürecinde kredi notu yüksek olan müşteriler, daha uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyorlar.

40.000 TL’ye kadar belgesiz kredi fırsatından yararlanmak isteyenler, Garanti Bankası mobil uygulaması, internet şubesi ya da şubeler aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu kampanya, hızlı ve belgeli işlemlerle uğraşmak istemeyenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

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