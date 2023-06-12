Garanti bankası ve ve o bankadan yeni duyuru geldi! Banka müşterisi olmanıza gerek yok, 33000 TL ödenecek

Banka müşterisi olmanıza gerek yok, 33000 TL ödenecek. Garanti bankası ve ve o bankadan yeni duyuru geldi- Garanti Bankası ve TEB Bankası, başlattıkları İhtiyaç Kredisi kampanyasıyla 33.000 TL'ye kadar kredi ödemesi sağlayarak vatandaşlara 36 ay vadeli bir fırsat sunuyor. Bu kampanyalar kapsamında, kimlik numaraları üzerinden yapılan sorgulama sonucunda kredi puanına göre ödeme yapılıyor.

Bu iki bankadan yapacağınız başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda, başvuru şartlarına uygun olmanız halinde kredi ödemesi alabileceğiniz bu kampanyalara katılabilirsiniz. Başvurunuz değerlendirilerek kredi ödemesi gerçekleştirilecektir. Acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için başvurunuzu yaparak bu kampanyalar kapsamında kredi ödemelerinden faydalanabilirsiniz. Ancak bu kampanyalardan yararlanabilmek için bireysel müşteri olmanız gerekmektedir. Hem Garanti Bankası hem de TEB Bankası, mobil uygulamaları aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bankalardır. TEB Bankası, kendi mobil uygulaması ve cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan bankalardan biridir. Haziran ayı sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirerek, bu iki bankadan kredi kullanma işlemlerinizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları halinde şubelere gitmeden Garanti Mobil uygulaması üzerinden 7/24 kredi başvurusu yapabilirler.

TEB Bankası üzerinden 33.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, cep telefonları aracılığıyla SMS yoluyla başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapmak isteyen kişiler, TC kimlik numaralarını 44 66 numarasına mesaj olarak göndererek bu bankadan hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirler. Garanti Bankası ve TEB Bankası, İhtiyaç Kredisi Kampanyasıyla vatandaşlara hızlı işlem imkanı sunan bu fırsatlarla ihtiyaç kredisi kullanma kolaylığı sağlıyor. Bu bankaların mobil uygulamaları ve SMS yöntemiyle başvurularınızı gerçekleştirebilir ve kredi kullanma işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz.