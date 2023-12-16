Garanti Bankası ve 2 Bankadan Emekliye Müjde: Emekli Maaşlarına Ek Ödeme! Son Kararı Verdiler 

Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından emekli maaşlarını ek ödeme ile ilgili karar açıklandı. 3 banka tarafından da ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekli müşterilere 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz 50.000 TL üzerindeki kredilerde ise bankaya gelir belgeli olarak şahsen başvuru yapmanız durumunda Kredi puanınızın düşük olması durumunda da onay alabileceksiniz.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar özel bankaların başlatmış olduğu bu Kredi kampanyalarına katılabilmeleri için banka üzerinden emekli maaşı almaları istenmektedir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak emeklilerin kendi Bankası üzerinde alacakları maaş ile birlikte istedikleri zaman ödemeler vermektedir.

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. 3 banka haricinde Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunu yapacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları halinde ihtiyaç kredisi başvuruları banka şubeleri üzerinden banka internet üzerinden banka müşteri hizmetleri numaraları üzerinden kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Garanti Bankası Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın yapmış olduğu bu kampanyalara katılacak olan emeklilerin sadece maaş taşımaları durumunda kredi onayı verileceği gibi aynı zamanda yüksek limitle kredi almak istiyorsanız da bu bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanabileceğinizi de bilmeniz gerekmektedir. gerekli belgeleri ve bilgileri bankaların resmi internet siteleri üzerinden 7/24 öğrenebilirsiniz.