Garanti Bankası kredi başvurusu yapacaklar dikkat! SMS ile 100.000 TL kredi verilecek

Garanti Bankası'ndan müjdeli haber! Artık SMS ile 100.000 TL kredi alabilirsiniz. Hayallerinize anında ulaşmak için Garanti Bankası'nın bu eşsiz fırsatını kaçırmayın!

SMS Kredi Nedir? Nasıl Alınır?

SMS Kredi, Garanti Bankası müşterilerinin mobil bankacılık uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden kolayca başvurabileceği bir kredi türüdür. Başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilir ve onaylanan krediler anında hesaba aktarılır.

SMS Kredi'den faydalanmak için:

Garanti Bankası müşterisi olmanız gerekir.

Mobil bankacılık uygulamasını veya internet bankacılığını kullanıyor olmanız gerekir.

TC kimlik numaranız ve cep telefonu numaranız bankada kayıtlı olmalıdır.

SMS Kredi başvurusu için:

Garanti Bankası mobil bankacılık uygulamasına veya internet bankacılığına giriş yapın.

Krediler menüsüne gidin.

menüsüne gidin. SMS Kredi seçeneğini tıklayın.

seçeneğini tıklayın. Başvuru formunu doldurun ve gönderin.

Başvurunuz değerlendirildikten sonra size SMS ile bilgi verilecektir. Başvurunuz onaylanırsa, krediniz anında hesabınıza aktarılır.

SMS Kredi'nin Avantajları:

Hızlı ve Kolay Başvuru: SMS ile kredi başvurusu dakikalar içinde yapılabilir.

SMS ile kredi başvurusu yapılabilir. Anında Onay: Başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilir ve onaylanan krediler anında hesaba aktarılır .

Başvurular ve onaylanan krediler . Kolay Kullanım: SMS Kredi'ye mobil bankacılık uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden kolayca başvurabilirsiniz .

SMS Kredi'ye veya üzerinden . Belgesiz İşlem: SMS Kredi için herhangi bir belge gerekmemektedir.

SMS Kredi Faiz Oranları ve Vade:

SMS Kredi faiz oranları ve vade seçenekleri, kredi tutarına ve müşterinin kredi risk profiline göre değişiklik gösterebilir. Güncel faiz oranları ve vade seçenekleri için Garanti Bankası'nın web sitesini veya mobil bankacılık uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

SMS Kredi Örneği:

10.000 TL SMS Kredi için aylık faiz 200 TL ve vade 12 ay olsun. Bu durumda, toplam geri ödeme tutarı 13.200 TL olacaktır.

SMS Kredi ile Hayallerinizi Gerçekleştirin!

Garanti Bankası'nın SMS Kredi imkanıyla hayallerinize anında ulaşabilirsiniz. Ev sahibi olmak, araba almak, tatil yapmak gibi ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

SMS Kredi hakkında daha fazla bilgi için Garanti Bankası'nın web sitesini veya mobil bankacılık uygulamasını ziyaret edebilir veya 444 0 333 numaralı Müşteri İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz.