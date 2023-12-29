Garanti bankası duyurdu: 7 gün süreniz var (Banka hesabı olanlar)

Garanti bankası duyurdu: 7 gün süreniz var (Banka hesabı olanlar)
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-12-2023 18:15

Garanti Bankası, kendi müşterilerini düşünerek özel bir uyarı mesajı gönderdi ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenleri düşük faiz oranlarıyla buluşturdu. Kampanya kapsamında, 7 gün içinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bireysel müşterilere uygun faizlerle kredi imkanı sunulacak. Banka, başvuruların hemen aynı gün içinde değerlendirileceğini ve onaylanan kredinin hızla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Garanti Bankası'nın bu özel kampanyasından yararlanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bazı kriterler bulunuyor. Öncelikle, başvuru yapacak kişilerin kredi puanlarının 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışan bireylerden son işyerinde en az 3 ay çalışma şartı aranırken, emekli olanların ise maaş müşterisi olmaları bekleniyor.

Kredi başvurusu için Garanti Bankası'nın mobil uygulaması kullanılabilecek. Hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilecek başvurular sonucunda, ihtiyaç kredisi talepleri aynı gün içinde sonuçlanacak ve onaylanan kredi tutarı hemen hesaplara yatırılacak. Bu sayede acil nakit ihtiyacı olan bireyler, Garanti Bankası'nın sunduğu avantajlarla finansal çözümlerini hızla elde edebilecekler.

Garanti Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası, müşteri odaklı yaklaşımı ve avantajlı koşullarıyla dikkat çekiyor. Düşük faiz oranları ve hızlı işlem imkanlarıyla desteklenen bu kampanya, bireylerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunarken aynı zamanda kolaylık ve hız vaat ediyor.

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