Garanti Bankası Duyurdu: 1 Gün Kaldı!

Garanti Bankası Duyurdu: 1 Gün Kaldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2024 17:59

Garanti BBVA'dan Temmuz'a Özel Faizsiz Kredi Fırsatı!

Garanti BBVA, Temmuz ayı boyunca yeni müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor! 1-31 Temmuz tarihleri arasında, 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi alabileceksiniz. Kampanyadan yararlanmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip, "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini tamamlamanız yeterli. Ardından, müşteri olduktan sonra 5 gün içinde kredi başvurunuzu yaparak bu cazip fırsattan faydalanabilirsiniz.

Kampanya, sadece dijital başvurular için geçerli olup, şube başvuruları bu teklife dahil edilmemektedir. Gerçek kişiler ve şahıs firmaları, 1.000 TL ile 20.000 TL arasında, 6 ay vadeli faizsiz kredi alabilir. Daha önce Garanti BBVA müşterisi olanlar bu fırsattan yararlanamaz. Temmuz boyunca geçerli bu özel fırsatı kaçırmayın!

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