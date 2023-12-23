Garanti Bankası Açıklamada Bulundu: TC Kimlik İle Başvuru Yapanlara, Borç Kapatmaları İçin 60.000 TL Ödenecek

Garanti Bankası tarafından yeni bir açıklama yapıldı. 60.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verilecek.

Garanti Bankası Açıklamada Bulundu: TC Kimlik İle Başvuru Yapanlara, Borç Kapatmaları İçin 60.000 TL Ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-12-2023 08:13

Garanti bankası yeni başlattığı bu kampanyada, nakit kredi kullanmak isteyenler ile birlikte ve borç kapatma kredisi alacak kişilere 60.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Uygun faizlerle bu kredileri 24 ay vadeye kadar kullanabileceksiniz ve hızlı bir şekilde kredi olarak hesaba atabileceksiniz.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası 

Garanti bankası borç kapatma kredisi verirken bazı şartlara uygun olmanızı istiyor. Öncelikle kapatacağınız borçlar banka borcu olması ve güncel olması gerekmektedir. Ayrıca banka borcu olarak ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa KMH hesabı borçlarınızı kapatabileceksiniz. Bankadan konut kredisi taşıt kredisi ve ipotekli kredilerde şu an için borç kapatma yapılmıyor. Bu kredinin amacı, Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını dağınık bir şekilde ödeyen müşterilere düşük faizli olarak yeni bir olanak sağlamaktır. 

Başvuru Nasıl Yapılır?

Garanti bankası borç kapatma kredisi başvurusu için banka müşterisi olmanız yeterli olacaktır. Bu durumda mobil uygulamadan başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca yüksek limitli borç kapatma kredisi başvurusu için size en yakın Garanti bankası şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda banka bireysel müşteri temsilcisi sizlere nasıl kredi vereceğini açıklayacak ve hangi kredi ve kart borçlarınızı kapatmanız gerektiğini söyleyecektir. Garanti bankası yaptığı bu yeni kampanyada özellikle sigortalı olarak çalışanlardan son 3 aydır sigortası olması ve 1100 üzerinde bir kredi notu olmasını istiyor. 

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